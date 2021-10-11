«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 01:03 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، ومتوسطة أحيانا على الساحل من الخليج إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس جدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر من مساء اليوم خصوصا على ساحل الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، ويصل مساء اليوم إلى 1.50 متر على ساحل الخليج.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب مساء اليوم على ساحل الخليج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الكهرباء» الإيرانية تحذر من انقطاعات إضافية بسبب تعدين العملات
اقتصاد
غناء وألعاب نارية ابتهاجا وتحفيزا لـ«فرسان المتوسط» في التدريبات قبل مواجهة ...
رياضة محلية
«بوابة الوسط» تستعرض مجموعة الآراء حول مواجهتي ليبيا ومصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
بيان باسم «مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية»: رئاسة الحكومة لم تلتزم ببنود ...
ليبيا
إقامة فاخرة للمنتخب المصري في «المروة بنغازي».. واجتماع فني بحضور المراقب
رياضة محلية
«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون
منوعات
الوضع الوبائي لـ«كورونا»: ليبيا لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة
ليبيا
قوة «برخان» الفرنسية تعلن مقتل قيادي «إرهابي» في مالي
دولى
ميسي: ما زلت تائها في باريس ومبابي قدم لي خدمة بلغته الإسبانية
رياضة عالمية
انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود
عربى
في ظل التدخل الروسي .. فكرة استعادة السيادة تزدهر في مالي
دولى
مدرب حراس المدينة في حديث إلى «بوابة الوسط»: المعسكرات الداخلية الليبية أفضل
رياضة محلية
الخارجية الأميركية تطالب بـ«حلول وسط مبتكرة» بشأن إطار انتخابي في ليبيا
ليبيا
السايح: المفوضية جاهزة للانتخابات بنسبة 90%.. وكل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات
ليبيا
منتخب ليبيا يرفض تسليم الصدارة في بنغازي.. وكليمنتي يستعد بعد مفاجأة أنغولا
رياضة محلية
واشنطن تعلن إجراء أول محادثات وجها لوجه مع طالبان منذ انسحابها من أفغانستان
دولى
«الفرصة الأخيرة».. واشنطن تايمز: تقدم ليبيا نحو «حكومة نزيهة» من مصلحة الأمن ...
ليبيا
الأمم المتحدة ترحب بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة خطة انسحاب «المرتزقة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عسل الصنوبر ضحية الحرائق في تركيا