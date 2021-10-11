«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، ومتوسطة أحيانا على الساحل من الخليج إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس جدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

- السماء قليلة السحب، تتكاثر من مساء اليوم خصوصا على ساحل الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، ويصل مساء اليوم إلى 1.50 متر على ساحل الخليج.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب مساء اليوم على ساحل الخليج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.

- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.