2000 دينار لكل عائلة نازحة من سرت في مصراتة

أحد الشوارع الرئيسية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي فرع ليبيا، مساعدات مالية للعائلات النازحة من مدينة سرت، والقاطنين بمصراتة، بواقع ألفي دينار لكل عائلة.

جاء ذلك بالتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية مصراتة، وذلك لمساعدة تلك الأسر التي نزحت من سرت العام الماضي، بعد الدمار الذي لحق بمنازلهم.

وقال مصدر بلجنة النازحين من سرت، لـ«بوابة الوسط»، إن المساعدات المالية لتغطية مصاريف بدل الإيجار لتلك العائلات واحتياجاتها الأساسية.

وأوضح المصدر أن عددًا كبيرًا من الأسر تسلم المساعدات أمس الأحد، وسيتواصل توزيعها حسب الحروف الأبجدية، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ووزعت لجنة النازحين أيضًا مبالغ مالية خلال الأشهر الماضية، تقدر بألف و600 دينار لكل عائلة.