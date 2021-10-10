الداخلية تبحث التعاون مع الإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب في القضايا والمعلومات الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 06:25 مساء
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية عميد عادل الشروي، 10 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)

ناقش وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن مع رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية عميد عادل الشروي آخر الأعمال المنجزة من قبل المكتب من خلال التواصل مع المنظمة الدولية للإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب فيما يخص القضايا والمعلومات الأمنية.

وحسب الصفحة الرسمية للوزارة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استعرض خلال الإجتماع الذي عقد صباح اليوم بمكتب الوزير مناشط ومشاركات الوزارة إقيليماً ودولياً.

كذلك جرى بحث «الصعوبات التي تواجه المكتب والعمل على تذليلها باعتبار أن مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولة من أهم المكاتب بوزارة الداخلية لتواصل مع الجهات والمنظمات الخارجية العربية والدولية».

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