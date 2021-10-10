الدبيبة يستحدث تعديلا على اشتراكات المعاشات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 05:00 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعديلًا على اشتراكات المعاشات في المادة (29) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991.

ووفق القرار، الذي اطّلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، فقد حذف التعديل الذي أجراه الدبيبة قيمة اشتراك المعاش ونسبتها 10.5%، وأحال تقديرها لما يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناء توصيات مقدّمة من لجنة تُشكَّل بالخصوص بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

كما ألغى القرار «المنح المقطوعة» من فئات المشتركين في معاشات التقاعد. ونص التعديل على أن «الاشتراكات المفروضة تفرض في مقابل المنافع النقدية الاشتراكات الآتية: اشتراك المعاش وهو اشتراك واحد يفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل معاشات الشيخوخة والعجز بسبب إصابة العمل والعجز الكلي لغير إصابة العمل، ومعاشات الورثة، وفقًا لما يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناء توصيات مقدمة من لجنة تشكل بالخصوص بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء».

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يشار إلى أن المادة التي أقرتها اللجنة الشعبية العامة في العام 1991 كانت تنص على أن «اشتراك المعاش: وهو اشتراك واحد يفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل معاشات الشيخوخة والعجز بسبب إصابة العمل، والعجز الكلي لغير إصابة العمل، ومعاشات الورثة، والمنح المقطوعة، وقد حددت قيمة هذا الاشتراك بعشرة ونصف في المئة».

وفي وقت سابق، قرَّرت حكومة الوحدة الوطنية رفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية والعسكرية ليصبح 900 دينار للمتقاعد، حسب نص القرار الذي يحمل رقم 448 لسنة 2021.

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