«أكوينور» النرويجية تتعهد بتقديم الدعم لإعادة تأهيل حقل «المبروك»

لقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله مع المدير التنفيذي لـ«أكوينور» النرويجية فرع ليبيا، بيير مار، 10 أكتوبر 2021. (مؤسسة النفط)

أبدت شركة «أكوينور» النرويجية للإنتاج والاستكشاف تقديم الدعم المطلوب لشركتي «المبروك» و«أكاكوس»، فيما يخص إعادة تأهيل حقل المبروك ووضعه على الإنتاج، وكذلك التسربات المتكررة في خط 18 بوصة الرابط بين القطعة 186 والمجمع الرئيسي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، صباح الأحد مع المدير التنفيذي لـ«أكوينور» النرويجية فرع ليبيا بيير ماريس، في العاصمة طرابلس، حسب الصفحة الرسمية لمؤسسة النفط بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وبحث الاجتماع «برنامج بناء القدرات بهدف تطوير المهندسين في قطاع النفط الليبي، وذلك سعيًا للرفع من كفاءة وأداء العاملين بالشركات النفطية»، حسب البيان.

وطلب صنع الله من «أكوينور» زيادة تواجدها في ليبيا، خاصة بعد تحسن الظروف الأمنية. حضر اللقاء نائب مدير الشركة فرع ليبيا فاضل حريب، بحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة،أبو القاسم شنقير والعماري محمد.