الدولار يرتفع أمام الدينار واستقرار العملات الدولية في السوق الموازية

ارتفعت أسعار العملة الأميركية أمام الدينار الليبي بشكل هامشي في السوق الموازية، اليوم الأحد، فيما استقرت باقي العملات الدولية أمام العملة الليبية.

وسجل الدولار الأميركي 4.89 دينار مقابل 4.88 دينار سجَّله أمس السبت، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستقر اليورو عند 5.50 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، والليرة التركية عند 0.55 دينار، وبقي الدينار التونسي عند 1.75 دينار.

أما على صعيد المعادن النفيسة، فقد ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) عند مستوى 198 دينارًا، مقارنة بـ196 دينارًا سجله أمس.