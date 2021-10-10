مؤسسة النفط تعلن السيطرة على التسرب قرب خزان فروه ومعالجة البقعة النفطية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 01:56 مساء
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السيطرة على التسرب النفطي الذي حدث أثناء عملية شحن إحدى الناقلات، فجر أول من أمس الجمعة، بالقرب من خزان فروه التابعة لشركة مبروك للعمليات النفطية، ومعالجة البقعة النفطية التي نتجت عن التسرب.

وقالت الؤسسة في بيان اليوم، إن السيطرة على التسرب النفطي، جاءت من خلال «تكاتف الجهود والتنسيق بين المؤسسة وشركة مبروك للعمليات النفطية وشركة مليته للنفط والغاز»، مضيفة أن فرق مكافحة الانسكابات استطاعت إيقاف التسرب ومعالجة البقعة النفطية التى نتجت عن التسرب.

- السيطرة على حادث تسرب نفطي أثناء شحن ناقلة في حقل الجرف

من جانبه أكد مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة، خالد بوخطوة، تفعيل غرف الطوارئ في المؤسسة وشركتي مبروك ومليتة، فور استلام البلاغ، وترتيب الأولويات للاستجابة الفورية، وبدأت الأعمال بتأمين محيط المنصة وإبعاد الباخرة والاتفاق على استراتيجية وآلية المكافحة من قبل الخبراء بهذه الغرف.

وتابع أنه على الفور بدأت أعمال المكافحة بمشاركة قاطرتين من شركة مبروك وقاطرتين من شركة مليتة، استدعيت لهذا الغرض، والاستعانة بشركتي توتال وإيني العالميتين، وشركة OSRL العالمية المتخصصة فى مجال مكافحة التلوث البحري، لتتبع ورصد حركة وحجم والتأثير المتوقع للبقعة النفطية، ومن خلال هذه المعلومات والبيانات تم وضع خطة عمل واضحة لمعالجة التسرب.

فيما توقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، حدوث هذه الحوادث نتيجة العمليات التشغيلية، مؤكدا أن «المهم هو القدرة على سرعة الاستجابة و الجاهزية للفرق المتخصصة بأعمال المكافحة».

وتابع أن فرق الطوارئ في المؤسسة والشركات التابعة لها، أظهرت مستوى عاليا ومتميزا في التعامل مع الحادث.

وبحسب البيان، فإن البقعة النفطية كانت متجهة نحو الجنوب الشرقي، فيما تمت السيطرة عليها ومعالجتها فى عرض البحر ولم يكن لها تأثير سلبي على الشواطئ.

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