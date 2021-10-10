«الأرصاد»: بحر خفيف الموج على الساحل بين رأس اجدير وسرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 01:34 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، بحرًا خفيف الموج على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، ورياحًا شمالية غربية على ساحل سرت، تكون جنوبية شرقية إلى قبلية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي.

كما توقع المركز، في بيان اليوم، أن تصل سرعة الرياح نهار اليوم إلى ما يتراوح بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
استمرار سقوط أمطار متفرقة اليوم، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
الرياح شمالية شرقية إلى بحرية على طول الساحل، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية اليوم، على ساحل سرت، سرعتها بين 5 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة اليوم على ساحل سرت.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و1.25 متر.
البحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و24 درجة مئوية.
الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على ساحل الجبل الأخضر مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.
الرياح شمالية شرقية، اليوم على ساحل طبرق، تكون جنوبية شرقية إلى قبلية على باقي الساحل، تتحول ظهر الغد إلى بحرية سرعتها بين 5 و25 عقدة، وتصل نهار اليوم إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، والبحر هادئ إلى خفيف الموج.
درجة حرارة سطح البحر بين 25 و23 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

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