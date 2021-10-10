«الأرصاد»: بحر خفيف الموج على الساحل بين رأس اجدير وسرت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، بحرًا خفيف الموج على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، ورياحًا شمالية غربية على ساحل سرت، تكون جنوبية شرقية إلى قبلية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي.

كما توقع المركز، في بيان اليوم، أن تصل سرعة الرياح نهار اليوم إلى ما يتراوح بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

استمرار سقوط أمطار متفرقة اليوم، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

الرياح شمالية شرقية إلى بحرية على طول الساحل، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية اليوم، على ساحل سرت، سرعتها بين 5 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة اليوم على ساحل سرت.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و1.25 متر.

البحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و24 درجة مئوية.

الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.