ليبيا على رأس الدول المستوردة لمواد البناء من مصر خلال 8 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 01:11 مساء
مواد بناء (أرشيفية : الإنترنت)

احتلت السوق الليبية، قائمة الدول المستورِدة منتجات مواد البناء المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، إذ ارتفعت وارداتها من الإسمنت المصري بنسبة نمو 170%، فقد استوردت ليبيا كميات من الإسمنت المصري بقيمة 45.2 مليون دولار، مقارنة بـ16.7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء المصري.

وكشفت بيانات المجلس، نموًّا ملحوظًا في صادرات القطاع للسوق الليبية، لترتفع صادرات الحديد والصلب إلى ليبيا بنسبة 534%، في الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل قيمة 10.8 مليون دولار، بحسب ما نقل موقع «الوطن» المصري.

كما ارتفعت صادرات مصر من الرخام والجرانيت، إلى ليبيا، بقيمة 129%، لتقفز إلى 44.9 مليون دولار، مقارنة بـ19.6 مليون دولار في العام الماضي.

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وتشير هذه القفزة إلى أن خطط إعادة إعمار ليبيا، أنعشت صادرات مصر من منتجات مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والإسمنت والرخام، وغيرها من المنتجات المرتبطة بمشروعات البناء والتشييد.

ونقلت جريدة «الوطن» المصرية عن وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، سمير نعمان، قوله إن «ليبيا تأتي على رأس الأسواق الواعدة التي يعمل المصدرون المصريون في القطاع على استعادتها، تزامنًا مع خطط إعادة الإعمار و«حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي سادت البلاد خلال الفترة الماضية».

وأضاف نعمان أن الحديد والإسمنت احتلا المكانة الأولى، في صادرات القطاع على خلفية خطط إعادة الإعمار في عدة دول بالمنطقة منها ليبيا.

وشدد على أن الشركات المصرية لديها الاستعداد لزيادة قيمة وكمية الصادرات للسوق الليبية، «التي يتعامل معها المصدرون باعتبارها امتدادًا للسوق المصرية، نظرًا للقرب الجغرافي والعلاقات التاريخية التجارية الممتدة بين البلدين».

وفي 16 سبتمبر الماضي، انتهت الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، بتوقيع 13 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة و6 عقود تنفيذية.

وشملت الاتفاقات، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وتوقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية للتعاون في المجال الزراعي والحجر الزراعي.

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