«الأرصاد»: أمطار متقطعة وسحب رعدية على الشمال الغربي

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الفرصة ما زالت مهيأة لسقوط الأمطار من حين لآخر، على أغلب مناطق الشمال الغربي، تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية.

وتوقع المركز في نشرة الأرصاد الجوية اليوم، أن تتراوح درجات الحرارة بين 21 و36 درجة مئوية في عموم البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة

الطقس: سقوط أمطار رعدية من حين لآخر على أغلب المناطق، وتكون جيدة أحيانًا هذا اليوم، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و27 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

الطقس: تتكاثر السحب بداية من مساء الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، خاصة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا تدريجيًّا، بداية من مساء الغد ويكون ملحوظًا يوم الثلاثاء ويشمل أغلب المناطق.

الجفرة – سبها - غـات – غدامس - الحمادة

الطقس: تتكاثر السحب اليوم على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية، فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء اليوم على غدامس والحمادة والجفرة، إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا يوم الغد على غدامس والحمادة، ويشمل يوم الثلاثاء بقية المناطق.