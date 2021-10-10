«الأرصاد»: أمطار متقطعة وسحب رعدية على الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 11:06 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الفرصة ما زالت مهيأة لسقوط الأمطار من حين لآخر، على أغلب مناطق الشمال الغربي، تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية.

وتوقع المركز في نشرة الأرصاد الجوية اليوم، أن تتراوح درجات الحرارة بين 21 و36 درجة مئوية في عموم البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة
الطقس: سقوط أمطار رعدية من حين لآخر على أغلب المناطق، وتكون جيدة أحيانًا هذا اليوم، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و27 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
الطقس: تتكاثر السحب بداية من مساء الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، خاصة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا تدريجيًّا، بداية من مساء الغد ويكون ملحوظًا يوم الثلاثاء ويشمل أغلب المناطق.

الجفرة – سبها - غـات – غدامس - الحمادة
الطقس: تتكاثر السحب اليوم على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
الرياح: جنوبية شرقية، فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء اليوم على غدامس والحمادة والجفرة، إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا يوم الغد على غدامس والحمادة، ويشمل يوم الثلاثاء بقية المناطق.

الكفرة - السرير - تازربو
الطقس: السماء صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون
منوعات
قوة «برخان» الفرنسية تعلن مقتل قيادي «إرهابي» في مالي
دولى
ميسي: ما زلت تائها في باريس ومبابي قدم لي خدمة بلغته الإسبانية
رياضة عالمية
انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود
عربى
في ظل التدخل الروسي .. فكرة استعادة السيادة تزدهر في مالي
دولى
مدرب حراس المدينة في حديث إلى «بوابة الوسط»: المعسكرات الداخلية الليبية أفضل
رياضة محلية
الخارجية الأميركية تطالب بـ«حلول وسط مبتكرة» بشأن إطار انتخابي في ليبيا
ليبيا
السايح: المفوضية جاهزة للانتخابات بنسبة 90%.. وكل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات
ليبيا
منتخب ليبيا يرفض تسليم الصدارة في بنغازي.. وكليمنتي يستعد بعد مفاجأة أنغولا
رياضة محلية
واشنطن تعلن إجراء أول محادثات وجها لوجه مع طالبان منذ انسحابها من أفغانستان
دولى
«الفرصة الأخيرة».. واشنطن تايمز: تقدم ليبيا نحو «حكومة نزيهة» من مصلحة الأمن ...
ليبيا
الأمم المتحدة ترحب بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة خطة انسحاب «المرتزقة»
ليبيا
نفاد تذاكر مواجهة نيوكاسل ضد توتنهام بعد ساعات من الاستحواذ السعودي
رياضة عالمية
ضبط مطلوب في جريمة قتل بطرابلس
ليبيا
«يا عزيز عليا».. رحيل الفنان محمد مختار
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: سيناريو «إنزال رئاسي» لإنقاذ المسار الانتخابي
ليبيا
مؤسسة «الوسط» تنعى الزميل رامي محمد
ليبيا
إحباط محاولة تهريب 3.72 مليون يورو إلى تركيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«لانسيا دلتا» تعود للأسواق