تسجيل حالة وفاة بفيروس «كورونا» في «عزل الواحات»

عناصر من فرق الرصد والتقصي لمجابهة «كورونا» في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا».

جاء ذلك وفق بيان رقم«167» الذي نشره المركز اليوم الأحد، دون أية تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا» المستجد» في ليبيا خلال الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن البلاد لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة، ومرحلة الانتشار المجتمعي.

- الوضع الوبائي لـ«كورونا»: ليبيا لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة

وجاء في التقرير، الذي أعلنه المركز في وقت متأخر من مساء السبت، أن منظمة الصحة العالمية سجلت 2.9 مليون حالة جديدة في العالم خلال الأسبوع مقارنة بـ 3.1 مليون حالة في الأسبوع السابق، كما انخفض عدد الوفيات إلى 48 ألفًا مقارنة بـ55 ألف خلال فترة المقارنة ذاتها.