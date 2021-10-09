السيطرة على حادث تسرب نفطي أثناء شحن ناقلة في حقل الجرف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 11:15 مساء
جانب من عمليات السيطرة على حادث التسرب النفطي في حقل الجرف. (وزارة النفط)

أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة السيطرة على حادث تسرب نفطي أثناء شحن إحدى ناقلات النفط في حقل الجرف البحري التابع لشركة المبروك للعمليات النفطية.

ووجهت الوزارة في بيان اليوم السبت، الشكر إلى موظفي شركات: المبروك للعمليات النفطية، ومليتة للنفط والغاز، والزاوية لتكرير النفط، إلى جانب المؤسسة الوطنية للنفط على نجاحهم في محاصرة بقعة الزيت الناتجة عن التسرب الذي وقع فجر أمس الجمعة.

-  تسرب نفطي بين حقلي السماح والظهرة

كما أشادت بـ«سرعة الإستجابة وحسن التنسيق بين الشركات، والذي أثمر عن تجنب كارثة بيئية وخسارة اقتصادية».

وأوائل سبتمبر الماضي، وقع تسرب نفطي على الخط الرابط بين حقلي السماح والظهرة، وفق تأكيد شركة الواحة للنفط. 

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