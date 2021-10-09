حملة للتطعيم ضد فيروس «كورونا» أمام هيئة الأوقاف في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 10:42 مساء
عربة تابعة لمركز مكافحة الأمراض خلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا أمام هيئة الأوقاف في طرابلس، 9 أكتوبر 2021. (المركز)

واصل المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملته للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» في مدينة طرابلس، اليوم السبت.

وضمن الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم ضد الفيروس، قام فريق العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمركز، اليوم، بحملة تطعيم بالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية بالعاصمة، وذلك أمام الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

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وأمس الجمعة، أعلن المركز وصول عدد المطعمين بلقاحات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا (جرعة أولى) إلى نحو مليون و422 ألف شخص، فيما وصل إجمالي المصابين بالفيروس إلى نحو 345 ألف حالة منذ وصول الوباء إلى البلاد في مارس 2020. 

جانب من حملة مركز مكافحة الأمراض للتطعيم ضد فيروس كورونا أمام هيئة الأوقاف في طرابلس، 9 أكتوبر 2021. (المركز)
جانب من حملة مركز مكافحة الأمراض للتطعيم ضد فيروس كورونا أمام هيئة الأوقاف في طرابلس، 9 أكتوبر 2021. (المركز)
جانب من حملة مركز مكافحة الأمراض للتطعيم ضد فيروس كورونا أمام هيئة الأوقاف في طرابلس، 9 أكتوبر 2021. (المركز)
جانب من حملة مركز مكافحة الأمراض للتطعيم ضد فيروس كورونا أمام هيئة الأوقاف في طرابلس، 9 أكتوبر 2021. (المركز)
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