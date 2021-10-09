الخطوط الجوية الليبية تعلن انطلاق أولى رحلاتها إلى مطار القاهرة

طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قبل إقلاعها من مطار معيتيقة إلى مطار القاهرة، 9 أكتوبر 2021. (الخطوط الجوية الليبية)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية انطلاق أولى رحلاتها من مطار معيتيقة الدولي الى مطار القاهرة، بعد توقُّف دام سبع سنوات.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة صورًا لطاقم الطائرة خلال الرحلة الأولى من مطار معيتيقة، فيما من المقرر أن تغادر أولى رحلات الخطوط الليبية من مطار بنينا الدولي في تمام الساعة 11.30 صباح غدٍ.

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ويعود الطيران الليبي إلى التحليق مجددًا فوق أجواء القاهرة بعد غياب دام نحو أكثر من 7 سنوات، ليستأنف من جديد تشغيله المنتظم بعد اتفاق حكومتي البلدين الشقيقين، على استئناف الرحلات الجوية بين العاصمة طرابلس والقاهرة.

طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قبل اقلاعها من مطار معيتيقة إلى مطار القاهرة، 9 أكتوبر 2021. (الخطوط الجوية الليبية)

طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قبل إقلاعها من مطار معيتيقة إلى مطار القاهرة، 9 أكتوبر 2021. (الخطوط الجوية الليبية)

طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قبل إقلاعها من مطار معيتيقة إلى مطار القاهرة، 9 أكتوبر 2021. (الخطوط الجوية الليبية)