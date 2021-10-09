الخارجية الأميركية تطالب بـ«حلول وسط مبتكرة» بشأن إطار انتخابي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 12:54 مساء
الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن «القادة الليبيين في حاجة ملحة للتوصُّل إلى حلول وسط مبتكرة بشأن إطار انتخابي»، للانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وأضاف في إحاطة صحفية، بمقر الخارجية الأميركية بواشنطن، الخميس، «يتوقع المجتمع الدولي إجراء انتخابات وطنية كما في خارطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي، وقد رحبنا بذلك في قرار مجلس الأمن رقم 2570 الصادر في أبريل».

وتكثَّفت اللقاءات والتحركات الأميركية في الملف الليبي مؤخرًا، وكان آخر هذه التحركات هو بحث ملف الانتخابات الليبية خلال لقاء مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان مع مسؤولين مصريين في القاهرة نهاية الشهر الماضي.

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وأشار الناطق الأميركي خلال الإحاطة إلى أن «إجراء انتخابات حرة ونزيهة  أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا»، مردفًا «سنواصل العمل مع شركائنا في المجتمع الدولي لمواصلة دعمنا بينما نعمل على مساعدة الشعب الليبي على تحقيق تطلعاته الأوسع».

وبشأن تفضيل واشنطن إجراء كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اليوم نفسه، بدلاً من إجراء واحدة في ديسمبر والثانية في يناير، نفى الناطق باسم الخارجية الأميركية علمه بموقف أميركي بهذا الشأن وقال: «لا أعرف ما إذا كان لدينا موقف من ذلك. إذا فعلنا ذلك، فسنعاود الاتصال بك».

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