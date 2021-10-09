«الداخلية»: التحقيق في ملابسات فرار المهاجرين.. وأعدادهم لا تتجاوز 2000 شخص

وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين (وسط) خلال افتتاح نقطة مرور الميدان في مايو الماضي. (وزارة الداخلية)

أعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين فرار عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة من مقر الإيواء الخاص بهم بمنطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس عن اللواء بشير الأمين القول إن عددًا من الدوريات والمفارز التابعة للشرطة باشرت عملياتها الأمنية للبحث وإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين فروا اليوم من مركز الاحتجاز، موضحًا أن عدد الفارين لا يتجاوز الألفي شخص، وليس كما تتناقله بعض الوسائل الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي .

وأشار وكيل الداخلية إلى مباشرة الوزارة في إجراءات التحقيقات الأولية حول ملابسات فرار المهاجرين من مقر الإيواء ذلك لتحديد المسؤوليات والأسباب التي أدت الى إقدامهم على الفرار، مشيرًا إلى التواصل مع مكتب النائب العام بالخصوص.

وفي وقت سابق فجر الجمعة، أعلن مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في العاصمة طرابلس، فيديريكو سودا، عن مقتل 6 مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على يد «حراس ليبيين بالرصاص في مركز احتجاز في طرابلس».

شهود عيان: لا سماع لدوي إطلاق النيران خلال ملاحقة المهاجرين

لكن شهود عيان من أهالي وسكان المنطقة نفوا لـ(وال) سماع أو وقوع أية حوادث لإطلاق النار خلال ملاحقة المهاجرين الفارين لإعادتهم إلى مقر الإيواء، خاصة وأن عملية الفرار كانت سلمية، وأن المهاجرين كانوا يريدون من عملية الفرار هذه إيصال مطالبتهم للمفوضية الدولية لشؤون اللاجئين لترحيلهم من ليبيا.

وأشارت (وال) إلى انتشار أمني مكثف للدوريات التابعة لأجهزة الشرطة في الشوارع الرئيسية والفرعية في منطقة غوط الشعال والمناطق المحيطة بها لضبط المهاجرين الفارين وإعادتهم إلى مقر الإيواء المخصص لهم.