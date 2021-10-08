تسجيل 4 إصابات بفيروس «كورونا» في مركز سبها الطبي

إجراء اختبارات الكشف عن فيروس «كورونا» في المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية، مركز مكافحة الأمراض)

سجل مركز سبها الطبي، 4 إصابات بفيروس «كورونا» أمس الخميس.

وقال المركز في بيان اليوم، إن المختبر المرجعي بالمركز، سحب 15 عينة، اظهرت التحاليل المعملية، سلبية 11 عينة منها، فيما تأكدت إصابة 4 حالات، بنسبة إصابة 26%.

فيما أكد المركز عدم تسجيل أي حالات شفاء من الفيروس أو وفاة أمس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 604 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الخميس، وتماثل للشفاء 1091 مصابًا، في حين تُوفي 18 آخرون.

- «مكافحة الأمراض»: 604 إصابات جديدة بـ«كورونا» و18 حالة وفاة

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 14.3% من إجمالي 4223 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 3619 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 345 ألفًا و451 حالة، منها 72 ألفًا و66 نشطة، و268 ألفًا و628 متعافيًا، و4757 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.