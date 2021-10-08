بالصور: الدبيبة يلتقي الجالية الليبية بالدوحة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 أكتوبر 2021, 06:56 مساء
من لقاء الدبيبة مع الجالية الليبية في قطر, 7 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة، مع عدد من الجالية الليبية، بحضور العاملين بالسفارة الليبية.

وشارك في اللقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم.

وتحدث الدبيبة مع أفراد الجالية، حول الوضعين السياسي والاقتصادي في ليبيا، والإجراءات المتخذة من قبل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، واطمأن على ظروفهم العامة.

واستمع رئيس الحكومة، لعدد من الملاحظات التي تركزت حول الصعوبات التي تواجههم، وأهمها إصدار جوازات السفر وتجديدها، وكذلك العمل على تسهيل تأشيرات الدخول، وأصدر تعليماته لوزارة الخارجية لإيفاد لجنة تتولى إصدار جوازات للجالية مثل باقي السفارات، والتنسيق مع الخارجية القطرية بشأن تسهيل التأشيرات لليبيين الراغبين في زيارة الدوحة.

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يزور الدبيبة الدوحة، رفقة وفد ضمّ محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير ووزراء الخارجية والمالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية، بالإضافة لرئيس المؤسسة الليبية للاستثمار.

من لقاء الدبيبة مع الجالية الليبية في قطر, 7 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
من لقاء الدبيبة مع الجالية الليبية في قطر, 7 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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