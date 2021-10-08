«الأعلى للقضاء» و«العدل» يبحثان إجراءات تفعيل محكمة استئناف جنوب طرابلس

جانب من اجتماع أعضاء المجلس الأعلى القضاء ووكيل وزارة العدل, 7 أكتوبر 2021. (وزارة العدل)

بحث أعضاء المجلس الأعلى القضاء ووكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات، والمستشار رئيس فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية طرابلس، أمس الخميس، الإجراءات التنفيذية لتفعيل عمل محكمة استئناف جنوب طرابلس.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد أمس الخميس، بمقر محكمة السواني الابتدائية، وفق بيان لوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أمس.

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وتناول الاجتماع، عملية صيانة وتجهيز مبنى محكمة استئناف جنوب طرابلس، المستحدثة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، وكيفية سرعة إنجاز الإجراءات والأعمال المنوط بها وزارة العدل، في تفعيل عمل المحكمة خلال الفترة المقبلة.

وناقش الحاضرون دور المحكمة في إجراءات وسرعة التقاضي وتقريب المسافات بين السكان ومواطني منطقة جنوب طرابلس، التي تضم عددا من المحاكم والنيابات الكلية والجزئية ومكاتب المحاماة العامة وإدارة التفتيش القضائي وإدارة القضايا وذلك في نطاق اختصاصها.

وتخلل الاجتماع جولة تفقدية لمبنى محكمة استئناف جنوب طرابلس، اطلع خلالها على المكاتب والقاعات والمقهى ودور المياه وصالات الاستقبال وموقف السيارات وغرف حجز الموقوفين والمتهمين من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

جانب من اجتماع أعضاء المجلس الأعلى القضاء ووكيل وزارة العدل, 7 أكتوبر 2021. (وزارة العدل)

جانب من اجتماع أعضاء المجلس الأعلى القضاء ووكيل وزارة العدل, 7 أكتوبر 2021. (وزارة العدل)

جانب من اجتماع أعضاء المجلس الأعلى القضاء ووكيل وزارة العدل, 7 أكتوبر 2021. (وزارة العدل)

جانب من اجتماع أعضاء المجلس الأعلى القضاء ووكيل وزارة العدل, 7 أكتوبر 2021. (وزارة العدل)