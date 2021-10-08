«الكهرباء»: لا طرح للأحمال اليوم (الجمعة 8 أكتوبر 2021)

غرفة تحكم بإحدى محطات الكهرباء، (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عدم وجود أي طرح للأحمال في الثلاثة أجنحة بطول وعرض البلاد اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021.

وقالت الشركة إنه لن يكون هناك طرح للأحمال طوال اليوم الجمعة، حسب البيان المنشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- العبدلي يتوقع إلغاء طرح الأحمال نهائيا في 2022 حال عدم حدوث أي طارئ

وعادت الشركة منذ أيام لإعلان ساعات طرح الأحمال المقررة يوميًا بعد فترة من التوقُّف.

وفي 20 يوليو الماضي، توقَّع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، أن يتم «إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال عدم حدوث أي طارئ»، مؤكدًا أنّ أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية «تسير بوتيرة جيدة».

كما توقع العبدلي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» حينها، انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال «بداية من نوفمبر المقبل»، وأن يرتفع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميغاوات.