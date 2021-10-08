الدبيبة يوجه رسالة إلى المنتخب الوطني قبل مواجهة مصر

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، رسالة إلى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قبل مواجهته نظيره المصري مساء اليوم الجمعة في الإسكندرية.

وكتب الدبيبة عبر حسابه على موقع «تويتر»، «قيموها بينا يا ولاد، شعبكم يستاهل الفرحة.. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراته المهمة أمام المنتخب المصري الشقيق اليوم».

وأضاف: «العزيمة والإصرار والانضباط هي ما يصنع الفوز في مثل هذه المباريات».

ويواجه فرسان المتوسط، الفراعنة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث يحتل منتخب ليبيا صدارة المجموعة برصيد ست نقاط.