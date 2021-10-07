دراغي: التحديات في ليبيا تتطلب تعاون كل دول الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 08:15 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي متحدثًا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. (فرانس برس)

شدد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، على أنّ التحديات في ليبيا تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال دراغي، خلال مؤتمر مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في روما الخميس: «في ليبيا، التحدي في الوقت الحالي هو ضمان إجراء الانتخابات، والمضي قدمًا في تنفيذ وقف إطلاق النار، وسحب جميع القوات الأجنبية. ولن يتحقق هذا الهدف بالعمل بمفردنا، بل معًا جميعًا»، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

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وفي 24 سبتمبر الماضي، شدد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، على أهمية ألا يصرف الاهتمام بالوضع في أفغانستان وجميع أنحاء آسيا الوسطى الانتباه عن «عدم الاستقرار الذي لا يزال يميز منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة»، وحض المجتمع الدولي على مساعدة ليبيا بهدف تجاوز «الجمود الراهن».

وأضاف: «الهدف هو استكمال المسار الذي خطه الليبيون أنفسهم لتجديد الإطار المؤسسي الوطني، بطريقة موحدة، دون تدخل خارجي وتحت رعاية الأمم المتحدة»، وتابع: «يتعين على المجتمع الدولي العمل مع المؤسسات والشعب الليبي لتجاوز الجمود الراهن».

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