وصول 7.5 مليون دينار إلى فرعي مصرف الوحدة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 07 أكتوبر 2021, 07:43 مساء
أحد فروع مصرف الوحدة، (أرشيفية: الإنترنت)

تسلمت إدارة فرعي مصرف الوحدة الرئيسي بمدينة سرت وفرع جامعة سرت، سيولة نقدية قدرها 7.5 مليون دينار لتوزيعها على زبائن المصرف.

وقال مدير فرع مصرف الوحدة بجامعة سرت، حسين درياق لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن مصرفه تسلم سيولة نقدية قيمتها 3.5 مليون دينار جرى توزيعها عن طريق مندوبي المكونات الاجتماعية لقبائل سرت، مشيرًا إلى أن قيمة كل صك 750 دينارًا.

وأضاف درياق أن فرع مصرف الوحدة الرئيسي في سرت تسلم سيولة نقدية قيمتها 4 ملايين دينار جرى توزيعها أيضًا على مندوبي المكونات الاجتماعية بقيمة 750 ديناراً للصك الواحد، موضحًا أن السيولة النقدية التي وصلت إلى فرعي المصرف مقدمة من إدارة الفروع في بنغازي.

ويعتبر فرع مصرف الوحدة الرئيسي في سرت من أقدم وأكبر المصارف التجارية العاملة بالمدينة، ويضم أكثر من 45 ألف حساب جارٍ للزبائن ويليه فرع المصرف التجاري الوطني في سرت.

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