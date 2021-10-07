المنفي يؤكد ضرورة اعتماد المعايير المهنية في إجراءات العمل الدبلوماسي

لقاء المنفي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الخميس 7 اكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ضرورة اعتماد المعايير المهنية في الإجراءات المتعلقة بالعمل الدبلوماسي، مشيدا بالجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع المهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المنفي، صباح اليوم الخميس، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي والعقوري ناقش أوضاع العمل الدبلوماسي الليبي في الخارج، وإجراءات تنظيمه، وكذلك ملف تعيين عدد من السفراء الجدد.

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وشدد المنفي خلال اللقاء «على أهمية اعتماد المعايير المهنية في كل الإجراءات المتعلقة بالعمل الدبلوماسي»، مشيدًا بكل الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع المهم.

وأشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي يولي اهتماما كبيرا لملف العمل الدبلوماسي، والعمل متواصل لحل كل الاختناقات، التي تواجهه.