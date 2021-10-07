مدير مكتب الصحة الدولية بمنفذ رأس إجدير يوضح سبب «الازدحام الشديد» أمس

أحد المواطنين خلال إنهاء معاملاته في نقطة أمنية بمنفذ رأس إجدير، 17 سبتمبر 2021، (الداخلية)

أرجع مدير مكتب الصحة الدولية بالمنفذ الحدودي رأس إجدير مختار المنصوري، «الازدحام الشديد» الذي شهده المعبر أمس الأربعاء، إلى قرار الجانب التونسي فرض التحليل السريع لفيروس «كورونا» المستجد على كل المسافرين القاصدين تونس.

وأوضح المنصوري أن نتيجة التحليل السريع تصدر بعد نحو 15 دقيقة من إجراء التحليل، «ما عرقل عمل المعبر، وتسبب في العديد من المشاكل»، حسب التصريح الذي نقلته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس.

وأشار إلى أنه حسب البروتوكول الصحي المتفق عليه بين ليبيا وتونس، فإن التحليل السريع للمسافرين يكون بشكل عشوائي وليس للجميع، مضيفًا أن هذا الأمر عرقل دخول الحالات المرضية إلى تونس، وأن هذا القرار المفاجئ لم يراع سيارات الإسعاف والحالات الطارئة.

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وأضاف أن الجانب الليبي اضطر إلى الرد بإجراء مماثل على الوافدين إلى ليبيا، وأنهم على تواصل مع الجانب التونسي لحل هذه المشكلة.