«قنا»: الدبيبة يصل إلى الدوحة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لدى وصوله إلى العاصمة الدوحة

قالت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء اليوم الأربعاء، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وصل إلى العاصمة الدوحة، «مساء اليوم، في زيارة رسمية للبلاد».

وأضافت الوكالة الرسمية أنه «كان في استقبال الدبيبة والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسالم محمد كريم القائم بالأعمال بالإنابة بالسفارة الليبية في الدوحة».

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وفي 14 سبتمبر الماضي، زار رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، العاصمة القطرية الدوحة؛ تلبية للدعوة الرسمية، التي تلقاها من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على «فيسبوك».