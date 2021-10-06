ورشة تعريفية لتوعية المهاجرين بخدمات المنظمة الدولية للهجرة في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 09:22 مساء
الورشة التعريفية للمهاجرين بخدمات المنظمة الدولية للهجرة في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أقامت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، ورشة تعريفية للمهاجرين غير الشرعيين في سبها، للتوعية بالخدمات التي تقدمها المنظمة للمهاجرين في مناطق جنوب ليبيا، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني ومندوبين عن الجاليات الأفريقية بالمدينة.

وقالت الموظفة بالمنظمة الدولية للهجرة، رواند الحارس لـ«بوابة الوسط»، إن الورشة تأتي ضمن حملة توعوية للمنظمة بعنوان «قرارات مستنيرة» تهدف إلى تعريف المهاجرين بالخدمات والمساعدات التي تقدمها المنظمة وأرقامها في ليبيا.

وأوضحت الحارس أن حملة التوعية التي دشنتها منظمة الهجرة الدولية في ليبيا تشمل مناطق القطرون وبني وليد وسبها وطرابلس وزوارة، مشيرة إلى أن عدد المهاجرين الذين جرت توعيتهم خلال فعاليات الحملة وصل حتى الآن إلى ألفي مهاجر.

وقال مسؤول التواصل بمركز الجنوب للدراسات الاستراتيجية وبحوث الهجرة، عبدالسلام أبوبكر لـ«بوابة الوسط»، إن معاناة المهاجرين في ليبيا تفاقمت بشدة منذ العام 2011 جراء اختراق الحدود الليبية الجنوبية ووقوعهم في قبضة المهربين الذين يستغلونهم في أمور خارجة عن القانون، وهو ما يتطلب توعيتهم بحقوقهم الأساسية وكيفية الحصول عليها.

ودعمت المنظمة الدولية للهجرة تنفيذ عدة مشاريع تنموية في المنطقة الجنوبية خلال الأعوام الأخيرة، مثل صيانة آبار مياه الشرب، وإنشاء ملاعب لكرة القدم، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية فى مختلف المجالات.

الورشة التعريفية للمهاجرين بخدمات المنظمة الدولية للهجرة في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الورشة التعريفية للمهاجرين بخدمات المنظمة الدولية للهجرة في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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