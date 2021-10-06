وفد حكومي برئاسة القطراني يبحث ملف المصالحة الوطنية في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 09:02 مساء
النائب الأول لرئيس الحكومة يعقد اجتماعا بمدينة الزاوية؛ سعيا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

زار وفد حكومي برئاسة النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني، مدينة الزاوية، وعقد خلال الزيارة اجتماعًا ضم وزير الثروة البحرية عادل محمد سلطان، ووكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون التأهيل عبدالناصر العقيلي، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين منصف الشلوي، وعددًا من أعيان المنطقة الشرقية، وعددًا من أعيان ومشايخ مدينة الزاوية، بحضور عميد البلدية جمال بحر.

تناول الاجتماع ملف المصالحة الوطنية وجبر الضرر وفق رؤية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية؛ بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد، وقيادتها إلى الاستحقاق الانتخابي المزمع عقده نهاية العام الجاري، وفق صفحة الحكومة على «فيسبوك».

- الكيلاني تبحث تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لسكان الزاوية
- المنفي: التبو جزء مهم من المصالحة الوطنية الشاملة

وخلال الاجتماع أوضح النائب أن «القيادات المحلية سواء البلديات أو التركيبات الاجتماعية والثقافية لها دور مهم جدًّا لتحقيق المصالحة الشاملة، والحكومة تعول عليهم للمساهمة بكافة المشاريع التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد والحفاظ على وحدتها».

وأكد النائب للحاضرين أن «حكومة الوحدة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن ما يهمها في الوقت الحالي هو فتح أواصر بين كافة أطياف المجتمع للوصول إلى مصالحة حقيقية تكفل للجميع حقوقهم دون تفرقة أو تمييز».

النائب الأول لرئيس الحكومة يعقد اجتماعا بمدينة الزاوية؛ سعيا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
النائب الأول لرئيس الحكومة يعقد اجتماعا بمدينة الزاوية؛ سعيا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
النائب الأول لرئيس الحكومة يعقد اجتماعا بمدينة الزاوية؛ سعيا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحليق 150 مقاتلة صينية.. وتايوان تعتبر التوتر مع بكين في أسوأ مستوى منذ 40 عاما
دولى
فحص جديد لحارس منتخب مصر قبل حسم مشاركته أمام ليبيا
رياضة عالمية
كيروش: منتخب ليبيا قوي وسنعمل على استعادة صدارة المجموعة
رياضة عالمية
كليمنتي: سنفعل المستحيل أمام منتخب مصر
رياضة محلية
«هذا المساء» .. دفع دولي لإنجاح الانتخابات رغم العقبات
فيديو
أميركا تكشف عدد قنابلها النووية بعد 4 سنوات من التعتيم
دولى
هل تخطينا «مرحلة الخطر» في مكافحة «كورونا»؟.. منظمة الصحة تجيب
دولى
زوكربيرغ: «فيسبوك» لا يغلّب الربح المالي على السلامة
دولى
الشركة المطورة لبرنامج «بيغاسوس» للتجسس تدعو إلى وضع تنظيمات دولية
دولى
«سلتو» يكشف تفاصيل إصابته وغيابه عن موقعة مصر بتصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
بليحق: مقترح قانون لدعم المواطن بـ50% من رسوم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
الكشف عن الشخص الذي تسبب في بقاء كومان مع برشلونة
رياضة عالمية
مبابي يسترجع ذكريات القرد الأليمة ويشرح خلافه مع نيمار في وجود ميسي
رياضة عالمية
«آكي»: اعتقال متهم أثناء عبوره البحر بين مجموعة مهاجرين من ليبيا إلى صقلية
ليبيا
لافروف: يجب سحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا على مراحل وبشكل متزامن
ليبيا
216 ألف طفل ضحايا انتهاكات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك بفرنسا منذ 1950
دولى
اللافي لـ«بوابة الوسط»: هذا ما حدث في القاهرة وهذا هو ملف المصالحة الوطنية
ليبيا
منتخب ليبيا يصل الإسكندرية على متن طائرة خاصة قادما من تركيا وسط انتظار وصول ...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: هذه أجمل سيارة خارقة في العالم