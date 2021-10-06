وفد حكومي برئاسة القطراني يبحث ملف المصالحة الوطنية في الزاوية

النائب الأول لرئيس الحكومة يعقد اجتماعا بمدينة الزاوية؛ سعيا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

زار وفد حكومي برئاسة النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني، مدينة الزاوية، وعقد خلال الزيارة اجتماعًا ضم وزير الثروة البحرية عادل محمد سلطان، ووكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون التأهيل عبدالناصر العقيلي، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين منصف الشلوي، وعددًا من أعيان المنطقة الشرقية، وعددًا من أعيان ومشايخ مدينة الزاوية، بحضور عميد البلدية جمال بحر.

تناول الاجتماع ملف المصالحة الوطنية وجبر الضرر وفق رؤية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية؛ بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد، وقيادتها إلى الاستحقاق الانتخابي المزمع عقده نهاية العام الجاري، وفق صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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وخلال الاجتماع أوضح النائب أن «القيادات المحلية سواء البلديات أو التركيبات الاجتماعية والثقافية لها دور مهم جدًّا لتحقيق المصالحة الشاملة، والحكومة تعول عليهم للمساهمة بكافة المشاريع التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد والحفاظ على وحدتها».

وأكد النائب للحاضرين أن «حكومة الوحدة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن ما يهمها في الوقت الحالي هو فتح أواصر بين كافة أطياف المجتمع للوصول إلى مصالحة حقيقية تكفل للجميع حقوقهم دون تفرقة أو تمييز».

النائب الأول لرئيس الحكومة يعقد اجتماعا بمدينة الزاوية؛ سعيا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

النائب الأول لرئيس الحكومة يعقد اجتماعا بمدينة الزاوية؛ سعيا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

النائب الأول لرئيس الحكومة يعقد اجتماعا بمدينة الزاوية؛ سعيا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.