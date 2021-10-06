صنع الله يرحب بمساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار وتطوير قطاع النفط الليبي

لقاء صنع الله مع القائم بالأعمال المصري، الأربعاء 6 أكتوبر 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

رحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، برغبة الشركات المصرية الكبرى في المساهمة في إعادة إعمار وتطوير قطاع النفط الليبي، داعيًا إياها إلى دخول المنافسات التي تطرحها المؤسسة لتنفيذ عدة مشاريع كبرى في القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله، اليوم الأربعاء، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، مع القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا السفير تامر مصطفى، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة صلاح بن علي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن صنع الله بحث مع القائم بالأعمال المصري التعاون المشترك وسبل تعزيزه في مجال النفط والغاز، وكذلك في مجال القوى العاملة، وتدريب وتطوير العنصر البشري.

- عون والملا يبحثان التعاون الليبي - المصري في النفط والغاز

- شركة «طاقة» المصرية ترغب في تنفيذ مشاريع إمدادات خطوط الغاز بليبيا

- السفير المصري يؤكد استعداد شركات بلاده للعمل في قطاع النفط بليبيا

وأضافت المؤسسة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن القائم بالأعمال المصري، السفير تامر مصطفى أبدى خلال اللقاء «رغبة كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال النفط والغاز في الدخول إلى سوق النفط الليبية في مجالات الصيانة، وتأهيل البنى التحتية والتدريب والتأهيل».

من جانبه، أبدى صنع الله «ترحيبه الكبير برغبة كبرى الشركات المصرية بالمساهمة في إعادة إعمار قطاع النفط في ليبيا والاستثمار وتطوير الإنتاج نظرًا لما تمتلكه من خبرة في هذا المجال» داعيًا الشركات المصرية «لطرق الباب عبر التنافس في العطاءات التي تطرحها المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها».

ونوه صنع الله، خلال اللقاء، إلى «أن المؤسسة مقبلة على تنفيذ عدة مشاريع كبرى من أهمها إنشاء مصفاة الجنوب ومشروع تطوير التركيبات البحرية ومشاريع تطوير البنى التحتية للحقول والموانئ النفطية» وفق المؤسسة.