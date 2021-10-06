أبوجناح يبحث احتياجات الجنوب مع وفد من مكونات المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 08:25 مساء
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبوجناح يلتقي وفدا من مكونات الجنوب (صفحة الحكومة على فيسبوك)

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبوجناح، اليوم الأربعاء في طرابلس، وفدًا من مكونات المنطقة الجنوبية.

وبحث اللقاء أوضاع الجنوب واحتياجات أهالي المنطقة والصعوبات والمشاكل التي تواجههم، وسبل معالجتها وتوفير متطلباتهم، ومن ضمنها خلق فرص عمل للشباب، وفق بيان للحكومة على «فيسبوك».

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جاء هذا اللقاء بعد اعتماد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة قرار إنشاء مصفاة لتكرير النفط ومصنع لغاز الطهي في الجنوب الليبي، الأحد الماضي.

وأثنى أبو جناح على «دور رئيس الحكومة وجهوده من أجل اعتماد هذا القرار تلبية لمطالب أهالي الجنوب»، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تحقيق مزيد المشروعات بالمنطقة.

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبوجناح يلتقي وفدا من مكونات الجنوب (صفحة الحكومة على فيسبوك)
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبوجناح يلتقي وفدا من مكونات الجنوب (صفحة الحكومة على فيسبوك)
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبوجناح يلتقي وفدا من مكونات الجنوب (صفحة الحكومة على فيسبوك)
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبوجناح يلتقي وفدا من مكونات الجنوب (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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