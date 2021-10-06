خلال لقائه بلينكن.. دي مايو يحذر من تداعيات عدم إجراء الانتخابات الليبية على إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 04:08 مساء
دي مايو (يمين) وبلينكن. (آكي)

قال وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، إنه تشاطر ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، «المخاوف بشأن إمكانية عدم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها»، محذرًا من «تداعيات سلبية» على إيطاليا حال حدوث ذلك.

وكتب دي مايو عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن اللقاء الثنائي الذي جمعه مع بلينكن في باريس، ناقش «ليبيا باعتبارها أولوية لإيطاليا»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

- دي مايو: الوضع في ليبيا ليس ممتازا
- دي مايو يحذر من عدم إتمام الانتخابات الليبية: يعرض استقرار المنطقة للخطر

وجدَّد تحذيره من أنه حال فشل الانتخابات في ليبيا، فهناك «خطر كبير من اندلاع أعمال عنف جديدة وعدم استقرار»، منبهًا إلى «آثار يمكن أن يكون لها تداعيات على إيطاليا» عبر «تدفقات هجرة جديدة غير منضبطة. ولا يمكننا تحمل ذلك».

ونهاية سبتمبر، قال دي مايو، إن الوضع على الأرض في ليبيا «ليس ممتازًا»، لكنه أكد أن «المجتمع الدولي يدرك تمامًا أن الشعب الليبي يريد إجراء الانتخابات» المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وسبق أن حذر دي مايو خلال اجتماع وزاري حول ليبيا مع نظيريه الفرنسي إيفان لودريان، والألماني هايكو ماس، في مدينة نيويورك الأميركية في سبتمبر، من عدم إتمام الانتخابات الليبية، معتبرًا أن ذلك «يعرض استقرار المنطقة للخطر».

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