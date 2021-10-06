«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 11:50 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة مساء اليوم الأربعاء، على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وتكون جنوبية غربية إلى بحرية صباح اليوم على ساحل زوارة وطرابلس سرعتها بين 5 و20 عقدة تصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب مساء اليوم على الخمس ومصراتة.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين27 و24 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى بحرية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات وشمالية غربية على ساحل درنة وطبرق تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و23 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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