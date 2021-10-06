الإسترليني يرتفع أمام الدينار في السوق الرسمية

مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع متوسط سعر العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث زاد الجنية الإسترليني قرشا، مسجلا 6.19 دينار مقابل 6.18 دينار أمس الثلاثاء.

واستقر سعر صرف الدولار عند 4.55 دينار، واليورو عند 5.27 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي.

وحافظت الليرة التركية على سعرها عند مستوى 0.51 دينار، وكذلك اليوان الصيني عند 0.7 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 1.21 دينار، والدينار التونسي عند 1.61 دينار، وارتفع الدرهم الإماراتي قرشا إلى 1.24 دينار من 1.23 دينار أمس.