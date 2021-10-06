شركة الحديد والصلب توضح سبب ارتفاع أسعار حديد التسليح

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 09:01 صباحا
أحد مصانع الشركة الليبية للحديد والصلب، (أرشيفية: صفحة الشركة على فيسبوك)

أرجعت إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب ارتفاع أسعار حديد التسليح في السوق الموازي إلى توقف العمل في الشركة لثلاثة أشهر، بناءً على تعليمات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقالت الشركة إن العمل في مصانعها المنتجة لحديد التسليح يسير بـ«وتيرة ممتازة»، مذكرة بأن عملية الإيقاف كانت فجائية وغير مخططة لتلافي ارتفاع الأسعار، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأكدت أن البيع والإنتاج مستمران، متوقعة تراجع الأسعار إلى سابق عهدها خلال الأيام القليلة المقبلة.

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واتخذ رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، قرار إيقاف العمل بالشركة؛ دعمًا للشبكة الكهربائية، وحتى يوجه إنتاج الطاقة إلى الاستهلاك المنزلي.

ولدى صدور القرار في الأول من يوليو، أعلنت الشركة إيقاف مصانعها «رغم الانعكاسات السلبية فنيًا، والمكلفة ماليًا، كعلاقتها بزبائنها وبمزوديها بالمواد الخام؛ فضلا عن الارتفاع الكبير لأسعار منتجات الحديد في السوق المحلية».

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