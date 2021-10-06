وفد حكومي يزور بلدية العزيزية للاطلاع على أوضاعها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 01:51 صباحا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح ووزيرة العدل حليمة إبراهيم يرأسان وفدا إلى بلدية العزيزية.

زار وفد حكومي، الثلاثاء، بلدية العزيزية؛ للوقوف على احتياجات البلدية والاطلاع على أوضاعها ومشاكلها. وضم الوفد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح ووزيرة العدل حليمة إبراهيم، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين، ورئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة.

واستقبل الوفد رئيس المجلس التسييري لبلدية العزيزية بشير رمضان رفقة عمداء بلديات الزهراء والعامرية والناصرية والمعمورة والجليدة ومدير مديرية أمن الجفارة وعدد من مديري المكاتب والقطاعات ومختاري المحلات بالبلدية، وفق بيان نشرته صفحة المجلس التسييري لبلدية العزيزية على «فيسبوك».

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وعقد خلال الزيارة اجتماع بمقر مديرية أمن الجفارة في بلدية العزيزية، وبعدها قام الوفد الوزاري بزيارة إلى المدينة الرياضية بالبلدية، ثم انطلق إلي بلدية الزهراء، حيث عقد اجتماعًا بقاعة الاجتماعات ضم عمداء بلديات منطقة الجفارة ومدير مديرية أمن الجفارة ورئيس وأعضاء مجلس أعيان وحكماء ورشفانة، مع الوفد الوزاري وعمداء بلديات ومشائخ وأعيان الجبل الغربي.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، منها المصالحة الوطنية وجبر الضرر للمناطق المتضرره، وكذلك إنشاء بوابات مشتركة بين مديرية أمن الجفارة ومديريات الأمن للمناطق المجاورة في طريق الجبل.

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