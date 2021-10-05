تعاون في 4 مجالات بين بلديتي مصراتة وزوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 10:51 مساء
وفد من بلدية مصراتة زار بلدية زوارة، الثلاثاء، 5 أكتوبر 2021 (صفحة بلدية مصراتة على فيسبوك)

قام وفد من بلدية مصراتة، اليوم الثلاثاء، ضم عميد وأعضاء المجلس البلدي رفقة عدد من مديري الإدرات بديوان البلدية، بزيارة رسمية إلى بلدية زوارة، لمناقشة التعاون في المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والسياحية.

وكان في استقبال الوفد عميد وأعضاء المجلس البلدي زوارة ووكيل ديوان البلدية وعدد من مديري الإدارات بديوان البلدية ورئيس وعدد من أعيان بلدية زوارة، وفق بيان نشرته صفحة بلدية مصراتة على «فيسبوك».

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وعقد اجتماع بين الوفدين لتأكيد النظرة المستقبلية المشتركة بين البلديتين. ثم جرى عقد اجتماع رسمي بين الطرفين، لمناقشة الآليات العملية لصياغة مذكرة تعاون وتنسيق بين البلديتين في المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والسياحية وغيرها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بما يضمن تحقيق الاستفادة المشتركة للبلديتين.

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