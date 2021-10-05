القيب: لقاح «كورونا» سيكون إجباريا لدخول الجامعات ومؤسسات التعليم العالي خلال الأسبوع المقبل

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 09:02 مساء
القيب متحدثا خلال اجتماعه مع رؤساء الجامعات الليبية ومؤسسات التعليم العالي بجامعة طبرق، الثلاثاء 5 أكتوبر 2021. (الإنترنت)

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، أن لقاح «كورونا» سيكون «إجباريًّا» لدخول الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة «خلال الأسبوع المقبل»، منوهًا إلى أن الوزارة ستصدر قرارًا بالخصوص.

جاء ذلك خلال كلمة القيب في الاجتماع الدوري الثالث لرؤساء الجامعات الليبية والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي.

واستهل القيب كلمته في الاجتماع بتوجيه الشكر لرئيس جامعة طبرق والطاقم الإداري بالجامعة على ما قدموه من حسن الضيافة لإتمام الاجتماع الدوري لرؤساء الجامعات الليبية ومؤسسات التعليم العالي.

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وقال القيب، خلال الاجتماع، «إن أخذ لقاح كورونا سيكون إجباريًّا خلال الأسبوع المقبل»، منوهًا إلى أن «الوزارة ستصدر قرارًا بأنه لن يدخل الكلية أو الجامعة أو أي مؤسسة تعليم عالٍ كل مَن لا يملك بطاقة تطعيم».

وشدد الوزير في كلمته على ضرورة إعادة تفعيل النشاط الطلابي في الجامعات الليبية، مؤكدًا على رؤساء الجامعات ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.

اجتماع القيب مع رؤساء الجامعات الليبية ومؤسسات التعليم العالي بجامعة طبرق، الثلاثاء 5 أكتوبر 2021. (الإنترنت)
اجتماع القيب مع رؤساء الجامعات الليبية ومؤسسات التعليم العالي بجامعة طبرق، الثلاثاء 5 أكتوبر 2021. (الإنترنت)
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