بليحق: مقترح قانون لدعم المواطن بـ50% من رسوم مبيعات النقد الأجنبي

الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس تلقى اليوم مقترح قانون بشأن تنظيم أرباح رسوم مبيعات النقد الأجنبي، ليذهب 50% منها لدعم المواطن، و50% لتغطية الدين العام.

وتابع بليحق، في مؤتمر صحفي اليوم، أن المجلس أنهى إقرار القوانين الانتخابية، وسيتفرغ لمناقشة وإقرار قوانين أخرى، منها توحيد المرتبات وتحسين الدخل، والجرائم الإلكترونية، وحماية جهاز النهر الصناعي.

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وأوضح أن المجلس تلقى مقترح قانون، لدعم الأسرة الليبية، بمبلغ 50 ألف دينار قُدِّم إلى اللجنة التشريعية لصياغته وعرضه على القاعة لإقراره.

وبحسب بليحق، وردت للمجلس اليوم، تظلمات من بعض المناطق، حول عدد المقاعد الانتخابية في الانتخابات المقبلة، فيما نص قانون الانتخابات البرلمانية، على مسؤولية البرلمان القادم عن معالجة هذا الموضوع.

وفي وقت سابق من اليوم، صوَّت مجلس النواب «بالأغلبية» على إضافة مادة في قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أقره المجلس، في جلسة أمس الإثنين، تلزم السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في جميع الدوائر الانتخابية.

وأوضح بليحق أن المادة تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في جميع الدوائر الانتخابية، مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية.