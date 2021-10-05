في مناسبة عيد المعلم.. الدبيبة: المعلم ثروة وطنية يجب المحافظة عليها وتطويرها

الدبيبة خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، الأحد 3 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

تقدَّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بالتهنئة للمعلمات والمعلمين الليبيين في مناسبة «عيد المعلم» الذي أكد أن «العالم وضعه تقديرًا وتكريمًا لصانع الأجيال»، معتبرًا أن «المعلم ثروة وطنية يجب المحافظة عليها والسعي لتطويرها، والرفع من قدراتها».

ووجَّه الدبيبة كلمة في المناسبة للمعلمات والمعلمين الليبيين نشرتها منصة «حكومتنا» اليوم الثلاثاء، قال فيها للمعلمين: «أنتم صناع مستقبل أولاد ليبيا ومنارة تزيح ظلام الجهل عن الأجيال.. إننا نقدر قيمتكم ونعرف قدركم، ونعتز أن نكون في خدمتكم، وندعم احتياجاكم، لأنكم أساس نجاح استراتيجياتنا، والعامل الأول لتحقيق أحلامنا في البناء والأعمار».

- بحضور الدبيبة.. إطلاق مبادرة لتنفيذ قرار دولي بشأن دعم المرأة

ووصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في كلمته المعلم بأنه «التاج فوق رؤوسنا والوسام على صدورنا».