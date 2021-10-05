باشاغا «يثمن» إقرار قانون الانتخابات التشريعية ويدعو لمشاركة شعبية واسعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 03:41 مساء
وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، (أرشيفية: الإنترنت)

ثمَّن وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، إصدار مجلس النواب قانون الانتخابات التشريعية المقبلة، داعيًا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى اتخاذ «إجراءات كفيلة بتنظيم وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومشاركة شعبية واسعة».

وكتب باشاغا، على حسابه بموقع التواصل الاجتمايع «تويتر»: «نبارك إصدار مجلس النواب لقانون الانتخابات التشريعية المقبلة، ونثمن حرص أعضائه على ضمان تنفيذ انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المقرر».

فيما ناشد وزير الداخلية السابق، جميع الأطراف السياسية إلى «إعلاء المصلحة الوطنية وتجاوز الخلافات والحسابات الضيقة والابتعاد عن محاولة خلط الأوراق وإجهاض الجهود المحلية والدولية» الرامية لتمكين الليبيين من ممارسة حقهم بالتوجه نحو صناديق الاقتراع في 24 ديسمبر المقبل.

- بليحق يعلن إقرار قانون انتخاب مجلس النواب القادم

والإثنين، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المجلس أقر خلال جلسته المنعقدة أمس، قانون انتخاب مجلس النواب المقبل.

وقال بليحق في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم الإثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعادل سلبي وفوز ثلاثي للاتحاد وديا في القاهرة قبل ملاقاة الزمالك
رياضة محلية
216 ألف طفل ضحايا انتهاكات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك بفرنسا منذ 1950
دولى
اعتذار وتوضيح من «فيسبوك» بعد تعطل خدماته
دولى
«البنتاغون» يحقق في فرضية وجود تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي
دولى
«وثائق باندورا» تخرج رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب عن صمته
دولى
قوات الأمن السودانية تشتبك مع خلية إرهابية مرتبطة بـ«داعش» في الخرطوم
دولى
الليبي نسيم بدروش يخطف الأنظار في سلة العرب
رياضة محلية
مسربة وثائق «فيسبوك»: المجموعة اختارت «الربح المادي على السلامة»
علوم وتكنولوجيا
حادث سير يودي بحياة صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد
دولى
اللافي يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن خطوات قد يتخذها «الرئاسي» بشأن الانتخابات في حال...
ليبيا
«وثائق باندورا» تكشف أصولا بملايين الدولارات يملكها 35 من قادة دول وحكومات عبر ...
دولى
مكاسب السلام في ليبيا: 163 مليار دولار لدول الجوار و32 مليارا لإيطاليا وألمانيا ...
ليبيا
برنامج «Swipe» .. معدل العنوسة في ليبيا
فيديو
تنطلق الشهر الجاري.. وهيبة توضح تفاصيل مبادرة المنفي لـ«إنقاذ المسار السياسي»
ليبيا
عين على الانتخابات | شاب أم شابة.. لمَن ستعطي صوتك في انتخابات 24 ديسمبر؟
فيديو
جدل حول «سن البلوغ» الإلكتروني
علوم وتكنولوجيا
الدبيبة يعلن استثمارات نفطية جديدة من «إيني» و«توتال»
ليبيا
مينيتي يحذر من تحول ليبيا لمنطقتي نفوذ أجنبي اذا لم تنظم الانتخابات في موعدها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح قبل شراء السجاد العصري