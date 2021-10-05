باشاغا «يثمن» إقرار قانون الانتخابات التشريعية ويدعو لمشاركة شعبية واسعة

وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، (أرشيفية: الإنترنت)

ثمَّن وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، إصدار مجلس النواب قانون الانتخابات التشريعية المقبلة، داعيًا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى اتخاذ «إجراءات كفيلة بتنظيم وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومشاركة شعبية واسعة».

وكتب باشاغا، على حسابه بموقع التواصل الاجتمايع «تويتر»: «نبارك إصدار مجلس النواب لقانون الانتخابات التشريعية المقبلة، ونثمن حرص أعضائه على ضمان تنفيذ انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المقرر».

فيما ناشد وزير الداخلية السابق، جميع الأطراف السياسية إلى «إعلاء المصلحة الوطنية وتجاوز الخلافات والحسابات الضيقة والابتعاد عن محاولة خلط الأوراق وإجهاض الجهود المحلية والدولية» الرامية لتمكين الليبيين من ممارسة حقهم بالتوجه نحو صناديق الاقتراع في 24 ديسمبر المقبل.

- بليحق يعلن إقرار قانون انتخاب مجلس النواب القادم

والإثنين، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المجلس أقر خلال جلسته المنعقدة أمس، قانون انتخاب مجلس النواب المقبل.

وقال بليحق في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم الإثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».