«تركها فدست له السم في الدواء».. كشف غموض مقتل مواطن بسوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 02:39 مساء
المتهمة بقتل مواطن في سوق الجمعة، 5 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)

كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، غموض واقعة مقتل مواطن يتبع دائرة مركز شرطة سوق الجمعة، جراء تعرضه للتسمم.

وتقدَّم شقيق المجني عليه ببلاغ إلى النائب العام في الرابع من أبريل الماضي بخصوص الواقعة، وبعد التحري تبين أن وراءها سيدة انتحلت بـ«دافع الانتقام» صفة طبيبة تدعى «نور» وقدمت للمجني عليه مبيدًا حشريًا باعتباره دواءً لمعالجة القولون، وفق بيان صادر عن الوزارة.

ورصدت الأجهزة الأمنية تحركات السيدة، التي تبين أنها تدعى «ع. ف. ع. ج»، وتقيم في أبوسليم، وبعد ضبطها قالت في شهادتها إن «علاقة عاطفية كانت تربطها بالمجني عليه منذ سنتين إلا أن خلافًا (لم تحدد طبيعته) وقع بينهما تركها على إثره المجني عليه».

وعندها، فكرت السيدة في الانتقام؛ حيث أنشأت حسابًا وهميًا على «فيسبوك» تحت اسم «درهت كبدي» وتواصلت مع المجني عليه وعرفت أنه مريض ويعاني من «القولون»، فادعت أنها طبيبة تعمل بمستشفى طرابلس الطبي وأخبرته بقدرتها على علاجه عبر علاج وصفته له، ثم دست «مبيدًا حشريًا» بقنينة دواء وأرسلته إلى المجني عليه الذي تُوفي إثر تناوله.

وقالت وزارة الداخلية إنها «اتخذت الإجراءات القانونية وتمت إحالة المتهمة رفقة محضر جمع الاستدلالات وأمر توقيفها إلى مكتب النائب العام للتصرف».

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