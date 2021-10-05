مجلس النواب يقر مادة تلزم السلطة التشريعية القادمة بإعادة توزيع المقاعد الانتخابية

الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق. (مجلس النواب)

صوَّت مجلس النواب «بالأغلبية» على إضافة مادة في قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أقرهُ المجلس، في جلسة أمس الإثنين، تلزم السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في جميع الدوائر الانتخابية، وفق الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وأوضح بليحق في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المادة تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في جميع الدوائر الانتخابية، مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية.

وشدَّد على أن المادة «تحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد».