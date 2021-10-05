السوق الموازية: الدولار يرتفع واليورو ينخفض أمام الدينار

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار اليوم الثلاثاء، مقارنة بالأسعار المسجلة، أمس الإثنين.

وارتفع سعر الدولار قرشًا واحدًا إلى 4.89 دينار مقابل 4.88 دينار أمس، في حين تراجع اليورو قرشين إلى 5.54 دينار من 5.56 دينار أمس، بينما بقي الجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولم يتحرك مؤشر الليرة التركية عن الأسعار المسجلة في ختام تعاملات الخميس، فقد استقر عند 0.55 دينار، والأمر ذاته بالنسبة للدينار التونسي الذي سجَّل 1.75 دينار ليبي.

وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة، فقد سجل كسر الذهب (عيار 18) 196 دينارًا اليوم.