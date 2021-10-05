انطلاق جلسة مغلقة لمجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 01:24 مساء
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: صفحة المجلس على فيسبوك)

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، انطلاق أعمال جلسة اليوم الثلاثاء.

وقال بليحق إن الجلسة مغلقة، وهي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وحضور النائب الثاني الدكتور أحميد حومة، حسب تدوينة على حسابه الشخصي في موقع «تويتر».

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وأمس، أقر مجلس النواب خلال جلسته في مدينة طبرق قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، حسب بليحق، الذي عقب قائلا إن «بذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

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