صنع الله يصل بنغازي لمتابعة سير العمل في «أجوكو»

صنع الله لدى وصوله مطار بنينا في بنغازي، 5 أكتوبر 2021، (مؤسسة النفط)

وصل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بنغازي في زيارة تفقدية صباح اليوم الثلاثاء.

وتأتي تلك الزيارة لمتابعة سير العمل بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، حسب بيان مقتضب للمؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم الأربعاء الماضي، جرت مراسم التسليم والتسلُّم للجنة الإدارة الجديدة لـ«أجوكو» بحضور رئيس لجنة الإدارة المكلف فرج مسعود المشاي، ورئيس اللجنة الجديدة صلاح عبدالكريم القطراني، وأعضاء لجنة الإدارة وكذلك أعضاء لجنة التسليم والتسلُّم.

- بالصور: مراسم تسليم وتسلم إدارة شركة الخليج العربي للنفط

وقبلها، أعلن صنع الله، إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة «أجوكو»، برئاسة صلاح عبدالكريم القطراني، وعضوية فرج مسعود حمد المشاي، وأبوبكر عبدالرحمن بن عامر، وفرج أحمد إحطيبة، وعبدالمطلب مصالح آدم.

ونهاية أغسطس، أعلنت لجنة الإدارة السابقة أن «الشركة أصبحت عاجزة تمامًا عن الاستمرار في مواصلة نشاطها وتنفيذ أعمالها دون تخصيص الأموال اللازمة لذلك».

جانب من استقبال صنع الله في المطار.

صنع الله مع عدد من مستقبليه.