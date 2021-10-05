اليونان تحصي ديونا على ليبيا بـ 78 مليون يورو

لقاء وزير الصحة ووكيل وزارة الخارجية اليونانية، 4 أكتوبر 2021، (صفحة الصحة على فيسبوك)

قدرت اليونان الديون المستحقة لشركاتها المغادرة ليبيا قبل عشر سنوات، بنحو 78 مليون يورو، حيث تتطلع إلى تعزيز استثماراتها في الأعمال التجارية بعد إعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس، وافتتاح القنصلية العامة في بنغازي.

واستطلعت بعثة تجارية إلى طرابلس بقيادة وكيل وزارة الخارجية اليونانية، كوستاس فراجوجيانيس شروط عودة الشركات اليونانية التي غادرت البلاد خلال الحرب، وتقدر الديون المستحقة لهذه الشركات، ومعظمها في قطاعي النقل والصحة، بنحو 78 مليون يورو وفق ما نقلت جريدة «كثيمريني» اليونانية، اليوم الثلاثاء.

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وقالت الجريدة إن اليونان وإيطاليا وتركيا لاعبون رئيسيون يتنافسون على النفوذ، إذ تتطلع الشركات اليونانية إلى قطاعات الطاقة والنقل والرعاية الصحية والأدوية والاتصالات والبناء، كما جدد فراجوجيانيس مواقف اليونان بشأن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، ورفضها مذكرة التفاهم التي وقعت بين أنقرة وحكومة الوفاق السابقة بشأن ترسيم الحدود البحرية.

والتقى فراجوجيانيس، وزير الصحة علي الزناتي الذي أشار إلى المساعي الحثيثة التي يبذلها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، لغلق ملف الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح أي دولة في العالم، من خلال تشكيل لجان خاصة بالمراجعة والتدقيق.

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كما وقعت المؤسسة الليبية للاستثمار مذكرة تفاهم مع وكالة الاستثمار الرسمية للدولة اليونانية «إنتربرايز يونان»، التي تعمل تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية لتعزيز الاستثمار في اليونان والاستثمار بالخارج، بالتعاون مع معظم الدول حول العالم، ويأتي ذلك سعيا من المؤسسة لفتح آفاق جديدة من التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية، للإسهام في مساعدة المستثمرين الدوليين في الدخول للسوق الليبي، وتسهيل وتمكين استثماراتها في الأسواق الأوروبية والعالمية، وحرصا منها لتشيجع الفرص الاستثمارية داخل ليبيا وخارجها والاستفادة من الخبرات العالمية.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس قد أشار في وقت سابق أثناء حديثه إلى المسؤولين الليبيين إلى أن العديد من أفراد الجالية اليونانية في بنغازي وليبيا بشكل عام ظلوا هناك خلال سنوات الأزمة، وهم الآن على استعداد للمساعدة في إعادة إعمار البلاد.