المصرف الإسلامي يتيح السحب بحد أقصى 1200 دينار يوميا

المصرف الإسلامي الليبي. (صفحة المصرف على فيسبوك)

أعلن المصرف الإسلامي الليبي إتاحة السحب النقدي أمام عملائه من جميع الصرافات الآلية التابعة له والموزعة داخل فروعه المتاحة.



ويبلغ الحد الأقصى للسحب في اليوم 1200 دينار، ترتفع إلى 6000 دينار أسبوعيا، و15 ألف دينار شهريا، وفق بيان مقتضب صادر عن المصرف.

- المصرف الإسلامي يتيح مستحقات أغسطس للتجار المستفيدين بخدمة نقاط البيع

وفي 29 سبتمبر الماضي، وجهت إدارة المصرف التجار المستفيدين بخدمة نقاط البيع «P.O.S» بإمكانية الحصول على مستحقات البيع إلكترونيا عن شهر أغسطس لسنة 2021 بنسبة 50% نقدا، وذلك بالتوجه إلى أحد فروع المصرف، ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة تحسين جودة الخدمات بإيجاد بدائل في ظل أزمة نقص السيولة النقدية.