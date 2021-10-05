«الأرصاد»: استمرار ارتفاع الحرارة على غالب مناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة نسبيا على غالب مناطق الشمال الغربي، مع بقائها معتدلة على بقية المناطق.

وأظهرت التوقعات الجوية التي نشرها المركز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا يوم الخميس المقبل.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة :

- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر بدايةً من مساء الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة فترة المساء، تتحول تدريجيا بداية من مساء الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا بدايةً من مساء يوم الغد ويكون ملحوظ بداية من يوم الخميس.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة :

- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.

- الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة :

- الطقس: السماء صافية.

- الرياح: شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الخميس على غدامس والحمادة.