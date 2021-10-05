وكيل الخارجية اليونانية يدعو إلى تفعيل الخطين الجوي والبحري مع ليبيا

لقاء وزير المواصلات ووكيل وزارة الخارجية اليونانية، 5 أكتوبر 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

قال وكيل وزارة الخارجية اليونانية، كوستاس فرانجوجيانيس، إنه يشعر بالمسؤولية تجاه دعم العلاقات بين أثينا وطرابلس، وذلك عبر تفعيل الخطين الجوي والبحري الذين يربطان البلدين، مبديا استعداد بلاده «لتقديم أي نوع من التعاون والمساعدة».

جاء ذلك في حديثه مع وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، حيث زار ووفد من رجال الأعمال اليونانين طرابلس أمس الإثنين، حسب بيان وزارة المواصلات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جانبه، أكد الشهوبي أن مثل هذه اللقاءات ستوثق العلاقات بين البلدين، وتضع أسسا جديدة للاتفاقيات السابقة، خصوصا في مجال المواصلات.

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كما اجتمع فرانجوجيانيس مع وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، حيث تناولا سبل تعزيز التعاون والشراكة بين ليبيا واليونان في المجال الصحّي، كما تطرقا لملف الديون المستحقة لشركات يونانية، إذ صرح الأول بأن سدادها «سيحفّز كل رجال الأعمال اليونانيين الذين يرغبون في الاستثمار في ليبيا على المضي قدما نحو ذلك».