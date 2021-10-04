مجلس الوزراء يعتمد اتفاق وزارة الصحة مع شركة فرنسية لعلاج أورام الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 10:29 مساء
مسؤول من وزارة الصحة يوقع عقدا مع الجانب الفرنسي بشأن برنامج علاج الأورام والجراحات الدقيقة (وزارة الصحة)

اعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الاتفاق المبرم بين وزارة الصحة وشركة «جي سانت ماغري» الصحية الفرنسية المتعلق ببرنامج علاج أورام الأطفال وزراعة النخاع والجراحات الدقيقة للأطفال، وفق نص المادة الأولى من القرار.

وأذن مجلس الوزراء بموجب المادة الثانية من القرار بتخصيص لوزارة الصحة بالتعاقد مع شركة «جي سانت ماغري» الصحية الفرنسية لتشغيل البرنامج بقية 13 مليونًا و600 ألف يورو.

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ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يتم تخصيص المبلغ المقرر لوزارة الصحة للصرف منه على تنفيذ البرنامج «خصمًا من استقطاعات صندوق التأمين الصحي العام».

واعتمدت المادة الرابعة من القرار مستشفى جنزور كموقع لبداية تنفيذ برنامج علاج أورام الأطفال وزراعة النخاع والجراحات الدقيقة للأطفال.    

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